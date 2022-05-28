萨摩亚与中国签双边协议 扩大合作与经济接触

（法新社萨摩亚阿庇亚28日电） 大洋洲国家萨摩亚今天与中国签订双边协议，承诺将「扩大合作」。中国外交部长王毅正在访问一连串南太平洋国家，引发西方国家关切。

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法新社报导，这份协议是在中国代表团访问南太平洋8个国家期间签订，目前还不清楚协议内容细节，但根据数个太平洋国家收到且在稍早外泄的草案，这份协议勾勒了扩大安全与经济接触的计画。

中国派出代表团访问南太平洋国家，让西方领袖急得向此区领导人喊话，敦促他们拒绝中国企图将安全触角延伸到此区的任何举动。

萨摩亚政府发布的新闻稿证实，中国外交部长王毅与萨摩亚总理马塔法（Fiame Naomi Mata'afa）已见面，讨论了「气候变迁、疫情及和平与安全」。

当地媒体受邀见证协议签订，但现场不接受任何提问。

根据新闻稿，中国将持续向萨摩亚数个产业提供基础设施发展援助，且将为未来的计画设定新架构，「有待双方敲定、同意」。

新闻稿提到：「萨摩亚与中华人民共和国将持续追求更广泛的合作，以实现共同利益与承诺。」

中国代表团本周已访问索罗门群岛与吉里巴斯，昨晚抵达萨摩亚，预计将在今天下午前往斐济，接下来预计将访问东加、万那杜、巴布亚纽几内亚与东帝汶。

索罗门群岛上月与中国签署一项广泛的安全协议、出乎坎培拉当局意料之外后，澳洲新任外交部长黄英贤（Penny Wong）昨天访问斐济，寻求拉拢这个岛国，以与中国争夺区域影响力。

黄英贤在斐济首都苏瓦（Suva）告诉记者：「我们已公开表达对安全协议的关切。跟其他太平洋岛国的看法一样，我们认为这会带来影响。我们认为由这个区域来决定区域安全，这一点至关重要。」

© 2022 AFP