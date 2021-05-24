萨摩亚总理当选人宣誓就职

广告 继续浏览后续

（法新社萨摩亚首都阿庇亚23日电） 南太平洋岛国萨摩亚40年来首次政党轮替，但长期执政的总理马利雷哥拒绝交出权力下台，并关闭国会，首位女性总理马塔法今天在国会前临时搭建的帐篷中宣誓就职。

这场因陋就简的宣誓就职仪式，虽终结了萨摩亚4月9日竞争激烈的大选所引发的法律和政治争议，但恐将面临法律上的挑战，加重政治危机。

执政22年的总理马利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）输掉大选，迄今拒绝下台。外界指控他在发动宪法政变。

邻近的纽西兰和澳洲则呼吁萨摩亚各方冷静，恪遵法治。

马塔法（Fiame Naomi Mataafa）在国会外不得其门而入的情况下，和她的国会议员坐在国会前花园内的一座大帐篷内达数小时，支持者唱着赞美诗，警方一旁戒备。

马塔法和她的国会议员们在喧嚣的欢呼声中一个接一个宣誓，尽管是在大帐篷内举行，仪式仍依照所有官方作业方式，但这场宣誓仪式很快即遭对手否认。

萨摩亚在纽西兰的保护之下近50年，于1962年取得独立，马利雷哥所属的人权保护党（HRPP）自1982年以来一直执政迄今，期间仅曾在1986至1987年间短暂组成联合政府。

© 2021 AFP