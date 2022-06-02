萨摩亚总理：签署对中协议前 应召开区域会议进行商讨

（法新社阿庇亚2日电） 澳洲外交部长黄英贤今天访问太平洋岛国萨摩亚。萨国总理表示，区域各国领袖同意，签署任何中国全面贸易和安全协定前，应召开区域会议进行讨论。

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黄英贤（Penny Wong）会见萨摩亚总理马塔法（Fiame Naomi Mata'afa）之后宣布，澳洲将于明年提供1艘守护者级（Guardian class) 舰艇，以更换先前搁浅的另艘船只。

黄英贤说：「我们确实了解这些海上资产对岛国的重要性。」

先前搁浅的船只是40公尺长的Nafanua II，该船于去年8月撞上礁石，因此受到无法修复的损坏。

黄英贤10天前才宣誓就职，此行是她上任后第2度出访太平洋岛国。她预定明天前往东加王国，在中国外交部长王毅到访并与东加总理索瓦莱尼（Siaosi Sovaleni）签署6项协议之后，设法拉拢这个岛国。

王毅5月30日在斐济与10个太平洋岛国外长举行视讯会议，会中未能就一项中国提案达成协议，提案内容涵盖警政、安全、渔业、资料和自由贸易区等敏感议题。

尽管上述协议尚未达成，但王毅此行已签署一系列针对特定国家的协议。

马塔法指出，中国在该区域签署的部分协议包含「不实陈述」。

她说，上周萨摩亚与中国签署的协议涉及「双边计画、 项目，其中大部分早在数年前已开始进行。」

马塔法表示，萨国将反对与中国签订区域协议，除非区域所有国家（有些承认台湾，有些支持北京）共同就协议展开讨论。

「我们的立场是，如果该区域没有先开会讨论，就不应达成区域协议。」

马塔法说：「我认为区域已得出结论，也就是我们必需召开区域会议，以考虑发展伙伴提出的任何提案。」

© 2022 AFP