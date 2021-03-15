葛林大三元助阵 寿星柯瑞飙32分率勇士扳倒爵士

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶14日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在欢度33岁生日的今天，狂砍32分9助攻5篮板，率队以131比119击败联盟龙头犹他爵士，终结4连败窘境。

柯瑞此疫手感火热，带领勇士取得领先优势，首节便缴出14分，命中率63%。他全场20投10中，三分球9投6中，轰下32分。

他赛后接受美国国家广播公司湾区体育（NBCSports Bay Area）访问时说：「这就像是陈年葡萄酒，对吧？」「把它放在地窖里，看它变得更加浓郁而醇厚，而我就是在享受这段旅程。」

勇士状元前锋魏金斯（Andrew Wiggins）全场16投、12中，三分球4投3中，砍下个人本季新高28分。队友葛林（Draymond Green）也缴出11分、12篮板及12助攻，演出大三元。

柯瑞、葛林和魏金斯表现亮眼，菜鸟魏斯曼（James Wiseman）挹注16分，波尔（Jordan Poole）进帐18分，也是止败的关键。

在此之前，勇士已连续5次败给爵士。

至于爵士方面，戈贝尔（Rudy Gobert）和密契尔（Donovan Mitchell）各攻下24分，戈贝尔还缴出生涯新高的28篮板。

勇士11日在客场以104比130惨输洛杉矶快艇，柯瑞手感不佳，仅命中一颗三分球，球队也因此陷入4连败低潮，战绩19胜19败，在竞争激烈的西区只能排第9。

柯瑞说：「全队今晚表现令人惊奇。我们积极攻防。大家都对赢球有所贡献。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP