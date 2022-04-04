（法新社拉斯维加斯3日电） 第64届葛莱美奖（Grammy Awards）颁奖典礼今天在美国拉斯维加斯举行。

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以下是主要得奖名单：

●最佳年度专辑：「真我之声」（We Are）／强巴提斯（Jon Batiste） ●最佳年度唱片：Leave The Door Open／丝绸之声（Silk Sonic）

●最佳年度歌曲：Leave The Door Open／丝绸之声 ●最佳新人：奥莉维亚（Olivia Rodrigo）

●最佳音乐录影带：Freedom／强巴提斯 ●最佳饶舌专辑：Call Me If You Get Lost／造物主泰勒（Tyler, The Creator） ●最佳饶舌演出：宝贝基姆（Baby Keem）和肯卓克拉玛（Kendrick Lamar）／Family Ties ●最佳摇滚专辑：Medicine At Midnight／幽浮一族（Foo Fighters） ●最佳摇滚演出：Making A Fire／幽浮一族

●最佳流行演唱专辑：Sour／奥莉维亚 ●最佳流行个人演出：奥莉维亚／drivers license

●最佳流行二重唱/团体演出：Kiss Me More／蜜桃猫朵佳（Doja Cat）和诗莎（SZA）

●最佳乡村专辑：Starting Over／克里斯斯特普尔顿（Chris Stapleton）

●最佳全球音乐专辑：生命之源（Mother Nature）／安洁莉克琪蒂欧（Angelique Kidjo）。

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