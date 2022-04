(法新社拉斯维加斯3日电) 第64届葛莱美奖(Grammy Awards)颁奖典礼今天在美国拉斯维加斯举行。

以下是主要得奖名单:

●最佳年度专辑:「真我之声」(We Are)/强巴提斯(Jon Batiste) ●最佳年度唱片:Leave The Door Open/丝绸之声(Silk Sonic)

●最佳年度歌曲:Leave The Door Open/丝绸之声 ●最佳新人:奥莉维亚(Olivia Rodrigo)

●最佳音乐录影带:Freedom/强巴提斯 ●最佳饶舌专辑:Call Me If You Get Lost/造物主泰勒(Tyler, The Creator) ●最佳饶舌演出:宝贝基姆(Baby Keem)和肯卓克拉玛(Kendrick Lamar)/Family Ties ●最佳摇滚专辑:Medicine At Midnight/幽浮一族(Foo Fighters) ●最佳摇滚演出:Making A Fire/幽浮一族

●最佳流行演唱专辑:Sour/奥莉维亚 ●最佳流行个人演出:奥莉维亚/drivers license

●最佳流行二重唱/团体演出:Kiss Me More/蜜桃猫朵佳(Doja Cat)和诗莎(SZA)

●最佳乡村专辑:Starting Over/克里斯斯特普尔顿(Chris Stapleton)

●最佳全球音乐专辑:生命之源(Mother Nature)/安洁莉克琪蒂欧(Angelique Kidjo)。

© 2022 AFP