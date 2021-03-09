葛里芬弃高薪加入篮网 哈登：他真的想赢

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（法新社纽约8日电） 美国职篮NBA的葛里芬放弃与活塞剩余合约中的高薪加入篮网，对此篮网的哈登表示，葛里芬真的很想赢球。

下周将满32岁的葛里芬（Blake Griffin）加入后，将让目前战绩24胜13败，在东区排名第2的篮网，有机会挑战冠军。

身高206公分、体重113公斤，曾6次入选参加明星赛的「干篮哥」葛里芬加入篮网后，让总教练奈许（Steve Nash）再添一名可用之兵。篮网阵中原本已有一双后卫哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）和前锋杜兰特（Kevin Durant）组成的「3巨头」，葛里芬的加盟，将让篮网如虎添翼，组成令各队更为畏惧的「4巨头」。

篮网总经理马克斯（Sean Marks）在声明中说：「我们很幸运，能在球季这个时候，迎来葛里芬这种高水准的球员。」

「葛里芬是名全能型前场球员，多年来也都在联盟中有很好的表现，我们十分期待那些不论场内、外，他能为布鲁克林带来的影响。」

根据报导，葛里芬是在上个月放弃旧合约中的1330 万美元（约新台币3.79亿元），提前离开底特律活塞。

哈登告诉篮网的官网说：「我十分肯定，他（指葛里芬）想要赢球。」

「如果他只想要拿到更多钱，那他会选择底特律，他想要赢球、他想要在重要的时刻留在场上，而我敢说，那是他来这里的一大原因，他也一定能为这支球队做出巨大的贡献。」

葛里芬11年生涯，除是选秀状元，也是2010-11年球季的年度最佳新秀，2013-14年球季在年度最有价值球员（MVP）票选中排名第3，曾3次入选NBA年度第2队、2次进到NBA年度第3队，先后待过洛杉矶快艇、活塞，共打了642场比赛，平均每战可获21.4分、8.7篮板、4.4助攻。

本季，葛里芬在活塞打了20场比赛，平均可获12.3 分、5.2篮板。

© 2021 AFP