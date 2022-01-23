葡萄牙国会大选提前投票

（法新社里斯本23日电） 葡萄牙将在1月30日举行国会大选，受COVID-19疫情影响，今天提前开始分流投票。民调显示，执政党社会党支持度仍居冠，但领先中右翼主要对手的差距正在缩小。

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由于适逢疫情期间，葡萄牙今年开放民众提前投票，以分散选举当日的人流。今天的投票于格林威治标准时间上午8时开始，已有超过30万名选民投下神圣的一票。

在首都里斯本（Lisbon），一名现年70多岁、与丈夫一起出门投票的女性选民告诉法新社：「我今天来投票，是因为我现在感觉很好（指身体状况），下周日的状况真的难以预料。」

自2015年以来连续领导两届社会党（PS）少数政府的总理柯斯塔（Antonio Costa），则于格林威治标准时间9时30分左右在北部城市波图（Porto）投票。

科斯塔投完票之后说：「现已具备所有条件，让每个人都可以安全出门投票。」

去年10月，原本力挺柯斯塔的两个极左翼小党拒绝支持政府预算法案，导致国会大选提前于1月30日举行。

这是自葡国1974年恢复民主制度以来，政府预算案首次遭到否决。

根据Renascenca电台所做的最新民调，社会党的支持率约为38%，而最大在野党社会民主党（PSD）的支持率略高于30%，这将导致科斯塔再度失去推动法案所需的多数票数。

最近几天还有多项民调显示，社会党与PSD的差距正在缩小，若将误差幅度纳入考量，至少一项民调显示两党将打成平手。

极右翼民粹政党「够了」（Chega）也可能会在本次国会选举中获益。该党在上届（2019年）选举中首次以单一席位进入国会，如今约有7%支持率，这将使其成为国会第三大党。

© 2022 AFP