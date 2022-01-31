葡萄牙国会改选 出口民调显示执政党胜出

（法新社里斯本30日电） 出口民调显示，葡萄牙执政党社会党今天以显着差距赢得国会提前改选，但不足以取得稳定多数；反观极右派政党Chega大有斩获，可望成为国会第3大党。

广告 继续浏览后续

根据RTP、SIC、TVI等电视台报导，总理柯斯塔（Antonio Costa）所属政党囊括37%至42.5%选票，中间偏右的最大在野党社会民主党（PSD）拿到27%至35%票数。

若照上述得票率计算，社会党将在230席的国会拿到100至118席，较上届108席略多，但要拚到绝对多数的至少116席颇吃力。

预测结果公布后，聚集在社会党总部的支持者爆出一阵欢呼。

60岁的柯斯塔告诉葡萄牙广播电视公司（RTP），虽然他的党「不大可能」取得绝对多数，但「社会党票数明显增加，代表葡萄牙人希望社会党来执政」。

选战期间柯斯塔已说若社会党无法取得多数，就打算单独执政，之后立法时再视个案情况寻求他党支持。

值得注意的是极右派政党Chega的崛起，此次大选Chega预料可拿到多达8.5%选票，可望由上届的1席大增为6至14席，成为国会第3大党。

葡萄牙国会去年11月否决少数执政的社会党政府所提预算案，导致国会大选得提前改选。选后除非主要政党能设法组成一个稳定多数的执政联盟，否则施政仍可能窒碍难行。

葡萄牙向欧盟申请166亿欧元（相当于187亿美元）的疫情纾困包裹，若政治不稳恐使取得纾困更加困难。

© 2022 AFP