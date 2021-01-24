葡萄牙总统大选疫情中登场 德索沙预料可连任

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（法新社里斯本24日电） 葡萄牙虽然实施防疫封锁令，仍于今天举行总统大选。各界普遍预测中间偏右的现任总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）将顺利连任。

72岁的德索沙曾是政治评论员，为中间偏右派社会民主党（PSD）共同创办人。他在总统任内作风亲民，曾被发现穿着短裤在超市排队、跳到海里拯救小船翻覆后落海的女孩、跟游民分享食物等。

民调显示，首轮投票前德索沙支持率达58%，遥遥领先社会党（PS）候选人葛梅斯（Ana Gomes）的15%，以及极右派民粹主义者温杜拉（Andre Ventura）的10% 。

但观察家仍密切关注极右派温杜拉的最终表现如何，以及选情会不会被投票率大减打乱。投票率过低可能搅乱德索沙预期可轻松获胜的局面。

德索沙在最后一场造势演说中，呼吁选民出面支持自己，以免需要举行第2轮决选。

他说，这样一来，葡萄牙人就不用让选举时程拖到3周，这些时间最好用在抗疫上。

葡萄牙总统有权解散国会、要求重新大选，由于目前掌权的是少数政府，总统角色十分重要。

为抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例遽增，葡萄牙全国过去10天来处于第2度封锁状态。

昨天葡萄牙单日新增死亡和确诊人数都创下新高纪录，使得累计死亡人数突破1万人。

而且根据法新社按政府数据统计结果，截至22日止，人口1080万的葡萄牙一周内超过8万人染疫，比例为全球最高。

目前几乎天天染疫人数都是新高纪录，政府现已关闭学校2个星期，商家与餐厅也得关门。

© 2021 AFP