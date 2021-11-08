董事会同意 雪梨机场236亿澳元售予财团

（法新社雪梨8日电） 澳洲雪梨机场数天前才重启国际飞航，今天便宣布已同意接受一个澳洲投资财团提出的236亿澳元（约新台币4862亿元）收购案。

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雪梨机场董事会一致通过，将机场售予由基础建设投资商与澳洲退休基金组成的「雪梨航空联盟」（Sydney Aviation Alliance），并建议股东投下赞成票。

雪梨航空联盟近几个月来连番出价太低遭到拒绝后，如今提出每股8.75澳元（约新台币180元）的收购价。

雪梨机场主席龚斯基（David Gonski）在声明中说：「今天宣布的消息，是各方接触数月终于达成的结果。雪梨机场董事会相信，这个结果反映这座机场合理的长期价值。」

澳洲国际边界关闭近600天后，最近已局部重新开放。澳洲先前为防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，实施全球数一数二严格的边界封锁。

已接种疫苗的澳洲旅客，现在无须接受隔离或取得官方豁免，即可经由雪梨和墨尔本出入境。这被视为澳洲逐步恢复国际旅游的第一步。

雪梨机场这宗出售案仍有多项条件限制，包括须由独立专家估价。机场股东预料会在明年第一季的股东大会中考虑这笔交易，需有75%的大多数同意才能通过出售案。

© 2021 AFP