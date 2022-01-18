蒙奎露萨直落二挺进澳网女单第2轮

（法新社墨尔本18日电） 西班牙甜心蒙奎露萨（Garbine Muguruza）今天以直落盘数轻取对手，挺进澳洲网球公开赛（Australian Open）第2轮，朝第3座大满贯女单冠军迈进。

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这位女单第3种子手握2016年法国公开赛（French Open）与2017年温布顿锦标赛（Wimbledon）两座女单冠军，但之后状况急速下滑，排名跟着直直落。

但现年28岁的蒙奎露萨去年状况回春，接连在芝加哥与杜拜夺冠后，去年11月还拿下WTA巡回赛总决赛（WTA Finals）后冠。

今天蒙奎露萨把1年来的好状况带进拉佛球场（Rod Laver Arena），世界排名77的法国选手布瑞儿（Clara Burel）明显不是对手，蒙奎露萨88分钟就以6比3、6比4轻松拿下胜利，下一轮将对上法国好手柯尔妮（Alize Cornet）。

蒙奎露萨赛后表示：「我在这里很有动力，特别是前几轮，真的很希望顺利过关。」蒙奎露萨过去10年澳网首轮从未输过。

蒙奎露萨今天首盘早早破发，让发球不佳、非受迫性失误连连的布瑞儿一筹莫展后，第9局又再度破发。

第2盘蒙奎露萨同样占尽上风，第4局破发后，看来就要轻松拿下胜利，但就在蒙奎露萨要藉着发球局结束这场比赛之时，顽强的布瑞儿却以1记高压扣杀回破了蒙奎露萨的发球局。

但布瑞儿的抵抗显然只有昙花一现，蒙奎露萨随即在下1个发球局回破，之后毫无悬念拿下胜利。

世界排名曾高居第1的蒙奎露萨过去在墨尔本公园（Melbourne Park）最佳成绩是2020年的亚军，去年她在第4轮败给大?直美。

© 2022 AFP