蒙特内哥罗向中国贷款 终于开始还首期

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（法新社蒙特内哥罗首都波德里查21日电） 蒙特内哥罗为兴建高速公路向中国贷款10亿美元，今天终于开始偿还第1笔分期款项。批评者说，向中国贷款可能毁灭这个巴尔干国家的经济。

蒙特内哥罗2014年向中国贷款9亿4400万美元，以兴建从南部亚得里亚海港都巴尔（Bar）通往塞尔维亚边界的公路。

中国在巴尔干地区推动多项计画，让人担心巴尔干国家政府会太仰赖北京的资金，而蒙特内哥罗的公路兴建计画就是这些计画之一。

新闻报导指称蒙特内哥罗无力偿还贷款，还寻求欧洲联盟（EU）的帮助，但蒙特内哥罗政府坚称一切都在掌握之中。

蒙特内哥罗财政部长史帕奇（Milojko Spajic）今天告诉蒙国通讯社Mina，第一期款项约3300万美元已付给中国进出口银行（China Exim Bank）。

这条公路现在是世界上最贵的公路之一，贷款涵盖的只有头41公里的工程费，还有130公里仍待兴建。原本第一段公路预定在2019年完工，但现在预计要到今年11月才会兴建完成。

因疫情导致重要的旅游业受创，蒙特内哥罗政府岁收大受冲击，去年公共债务占国内生产毛额（GDP）的比率高达97%，远高于欧盟限制的60%。

蒙特内哥罗GDP只有49亿欧元，向中国借贷的款项几乎就占了1/5。

蒙特内哥罗预定明年1月缴纳另一笔分期。

© 2021 AFP