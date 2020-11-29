蒙特内哥罗塞尔维亚互逐大使

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（法新社蒙特内哥罗首都波德里查28日电） 蒙特内哥罗与塞尔维亚今天互相驱逐对方大使，这两个前南斯拉夫加盟共和国原已紧张的关系恐将更趋紧绷。

蒙特内哥罗外交部表示，塞尔维亚大使波佐维奇（Vladimir Bozovic）先前对于历史的发言是「干预蒙特内哥罗内政」，因此将他列为「不受欢迎人物」。

蒙特内哥罗做此宣布后，塞尔维亚随即表示，蒙特内哥罗大使米洛塞维奇（Tarzan Milosevic）72小时内必须离境。

蒙特内哥罗2006年宣布脱离塞尔维亚独立，但因国家定位造成的紧张关系仍笼罩这个巴尔干小国。

波佐维奇昨天表示，1918年一场决定蒙特内哥罗应失去独立地位、加入塞尔维亚成为塞尔维亚、克罗埃西亚与斯洛维尼亚王国一部分的会议，是「解放」。波佐维奇在代表蒙特内哥罗塞尔维亚人的协会会议上表示，那是「人民想和塞尔维亚统一的自由表达」。

蒙特内哥罗外交部表示：「波佐维奇以最直接的方式贬低了给他外交款待的国家。」

2018年，蒙特内哥罗议员通过决议，象徵性地废止了1918年那场会议的决定。

亲塞尔维亚民族主义阵营主导的蒙特内哥罗3大反对势力在8月大选赢得多数之后，蒙特内哥罗与塞尔维亚关系更趋紧绷。

官方数据显示，蒙特内哥罗62万人口中，有29%为塞尔维亚裔。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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