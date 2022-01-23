蒙菲尔斯直落三获胜 二度晋级澳网8强

（法新社墨尔本23日电） 35岁的法国「跳跳虎」蒙菲尔斯今天耗费2小时34分钟，以7比5、7比6（7比4）、 6比3直落三击败塞尔维亚小将凯柯曼诺维奇，生涯第2度闯进澳洲网球公开赛8强。

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第17种子蒙菲尔斯（Gael Monfils）今天在凯恩球场（John Cain Arena）力克世界排名第77的凯柯曼诺维奇（Miomir Kecmanovic）。

蒙菲尔斯在今年首场大满贯赛事的前4轮未失一盘，8强赛将对上义大利籍第7种子贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

蒙菲尔斯2016年在澳网败给加拿大好手罗尼奇（Milos Raonic）无缘4强，如今终于又闯进8强，他无意在短时间内打包回家。

蒙菲尔斯说：「我想打得更好，我想试试看这次8强别跟上次一样…我还没玩完呢。」

凯柯曼诺维奇起初签表上的首轮对手为同胞球王乔科维奇（Novak Djokovic），但在乔科维奇遭遣返、无缘争取卫冕后，凯柯曼诺维奇对上幸运递补的义大利选手卡鲁索（Salvatore Caruso）并一路过关斩将，至今才失利。

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