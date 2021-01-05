蒲亭与梅克尔热线 讨论俄德共同生产疫苗可能性

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（法新社莫斯科5日电） 克里姆林宫（Kremlin）今天表示，俄罗斯总统蒲亭与德国总理梅克尔藉着电话沟通，讨论两国共同生产2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的可能性。

克里姆林宫发表声明说：「讨论共同抗疫议题，重点是共同生产疫苗的可能性。」

克里姆林宫并说，双方达成两国卫生部与专门机构「就这项议题持续沟通」的协议。

为了遏止疫情蔓延及避免再度实施全国性封城措施，俄罗斯与德国近来相继在境内展开大规模疫苗注射。

虽然德国使用的疫苗由美国辉瑞大药厂（Pfizer）与位于德国梅因斯（Mainz）的生技公司BioNTech共同研发，而俄罗斯则是施打自行研发的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。

俄国于去年12月初展开大规模疫苗注射，高风险族群为首批施打对象，包括医护人员、教师与年长者。

俄罗斯官方加马利亚研究所（Gamaleya Institute ）所长金兹伯格（Alexander Gintsburg）说，目前为止，俄国境内已超过百万民众注射卫星-V疫苗。加马利亚研究所是研发卫星-V疫苗的机构。

西方国家向来对卫星-V有疑虑，但英国与瑞典合资制药大厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）去年12月宣布，将展开结合自家疫苗与卫星-V疫苗的临床试验计画。

双方疫苗都是使用腺病毒载体，但目前还不清楚这些临床试验何时展开。

© 2021 AFP