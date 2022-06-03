蒲亭会晤非洲联盟主席 谈粮食危机与政治合作

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯总统蒲亭3日将与来访的非洲联盟（African Union）主席萨尔会谈；目前克里姆林宫与西方为乌克兰战事僵持之际，这次会谈将聚焦于谷物供应与政治合作等议题。

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法新社报导，美国与欧盟为入侵乌克兰对莫斯科祭出前所未见的制裁，蒲亭不得不另寻新市场，并加强与非洲及亚洲国家的关系。

因为俄乌战事导致乌克兰谷物出口骤减，让世界最贫困的非洲大陆出现谷物价格飙涨，也加剧与气候变迁的冲击和社会发生动荡的疑虑。

蒲亭6月3日将在黑海岸索契（Sochi）的官邸里款待塞内加尔总统、非洲联盟轮值主席萨尔（Macky Sall）。

萨尔办公室今天表示，这次出访目的是为「释出谷物和肥料库存，因为这类物资遭封尤其影响到非洲国家」，同时也盼缓和俄乌战事。

克里姆林宫表示，会谈将涉及「俄罗斯与非洲联盟互动议题，包括扩大政治对话、加强经济与人道合作」，也会讨论「当前国际议题」。

莫斯科挥军入侵乌克兰和国际纷纷对俄国祭出制裁，打乱肥料、小麦和其他商品供应，推升粮食与燃料价格上涨，尤其是在开发中国家。（译者：纪锦玲）

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