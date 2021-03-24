蒲亭低调接种俄罗斯国产疫苗 过程不公开

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发言人今天表示，蒲亭已接种国产2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗第一剂，不过并未说明是哪款疫苗，也未对外公开接种过程。

其他已接种疫苗的世界领袖包括美国总统拜登、教宗方济各（Pope Francis）和英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth），但不同于多位公开接种疫苗的各国元首，蒲亭是关起门来做这件事。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天晚间向新闻媒体表示，68岁的蒲亭已接种疫苗，但并未说明蒲亭接种的是哪一款疫苗。

根据国营俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，培斯科夫说：「蒲亭已接种对抗冠状病毒的疫苗，他感觉良好。他明天要工作一整天。」

今天稍早，培斯科夫表示，蒲亭不想在镜头前注射疫苗。执政20年的蒲亭从未羞于面对媒体。培斯科夫说：「我们不会给大家看，你们得相信我们所说的。」

培斯科夫又说，3款国产疫苗蒲亭挑选其中之一注射，但「刻意」不愿具体说明是哪一款。俄罗斯的3款自制疫苗分别是「卫星-V」（Sputnik-V）、EpiVacCorona与CoviVac，其中以卫星-V最受瞩目，这是以苏联时期首枚自制发射升空的人造卫星命名。

与其他国家相比，俄罗斯的疫苗注射行动进展较迟缓，但培斯科夫说，蒲亭没必要藉由公开这么做，来鼓励更多俄罗斯民众注射疫苗。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP