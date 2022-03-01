蒲亭友人大鼻子情圣男星呼吁俄乌停战

（法新社巴黎1日电） 俄罗斯总统蒲亭的友人、法国电影「大鼻子情圣」男星杰哈德巴狄厄今天出面表示，他反对乌克兰战争，并呼吁进行谈判。

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以「大鼻子情圣」（Cyrano de Bergerac）走红的杰哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）透过电话向法新社表示：「俄罗斯和乌克兰一直是兄弟之邦。」

现年73岁的杰哈德巴狄厄说：「我反对这场手足相残的战争。请停止动武并进行谈判。」

2013年，杰哈德巴狄厄年为抗议法国政府提议对富人加税而离开法国，并取得俄罗斯国籍，引发法国举国哗然。

他当时受到蒲亭（Vladimir Putin）晚宴款待，亲自授予公民身分，此后他对蒲亭赞不绝口。

今年2月乌克兰和俄罗斯边境紧张升温之际，杰哈德巴狄厄却开设Instagram帐号，分享一张他拥抱蒲亭的照片。但现在帐号上已找不到这张照片。

杰哈德巴狄厄拍摄超过180部电影，他在1980年代以「最后地下铁」（The Last Metro）、「末路刑警」（Police）和「大鼻子情圣」等片在法国成名，并以「大鼻子情圣」赢得坎城影展影帝及获得奥斯卡金像奖提名，成为法国影坛代表人物。

杰哈德巴狄厄还演出美国电影「绿卡」（Green Card）打进好莱坞，并拍摄过李安导演的「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），以及Netflix影集「马赛城」（Marseille）。

不过，杰哈德巴狄厄在2015年被乌克兰列入黑名单，显然是对他拒绝承认乌克兰是独立国家的惩罚。乌克兰原本是苏联加盟共和国之一。

乌克兰文化部当时没有给出官方理由，但在这之前，它就已经将杰哈德巴狄厄和其他亲俄的国际影星列为国家安全威胁，禁止他们的电影在乌克兰播放。

2021年，杰哈德巴狄厄因被控2018年在巴黎家中强暴和性侵一名法国年轻女星，而遭到刑事调查，但他否认指控。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2022 AFP