蒲亭发表国情咨文 警告外国对俄关系别跨越红线

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（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天发表国情咨文演说，警告外国不要在对俄关系上「跨越红线」，且莫斯科当局会对任何外国挑衅采取严厉且迅速的回应。

俄罗斯与西方国家的关系已经恶化到接近冷战时代的低点，莫斯科当局与西方各国因为俄国头号反对派人士纳瓦尼（Alexei Navalny）入狱、俄国在接壤乌克兰的边界集结重兵和一连串间谍丑闻等问题而出现严重分歧。

蒲亭向在场的国会议员和地方首长发表国情咨文演说并透过国营电视台转播，他说：「在某些国家，他们已经展开一种将一切归咎于俄国的可憎习惯，这是某种运动，一种新的运动。」

蒲亭指出，莫斯科希望跟国际社会的所有成员有「良好关系」，即使是那些意见不一致的国家也是如此。

蒲亭今天也提到，莫斯科当局将对任何外国挑衅采取严厉且迅速的回应。

他说：「如果有人将我们的善意视为软弱…会让他们知道，俄国的回应将是不对称且严厉的。」

蒲亭表示：「我希望不会有人想在对俄关系上跨越红线。红线会在哪里，我们将自己决定。」（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

© 2021 AFP