蒲亭幕僚：俄美领袖6月可能举行峰会

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）一名高层幕僚今天表示，蒲亭与美国总统拜登（Joe Biden）可能于6月举行峰会。

近来由于乌克兰冲突、西方对莫斯科（Moscow）祭出新制裁，以及克里姆林宫的批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）入狱后健康堪忧，俄罗斯与西方的关系迅速紧绷。

拜登本月稍早提议在中立国家与蒲亭召开峰会，克宫表示还在考虑。

但蒲亭的首席外交政策助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）今天表示当局正在规划。他在国营的俄国电视台「第一频道」（Rossiya 1）上说：「已提起于6月举行，甚至还有具体日期」。

外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）则在同一节目上，重申外交部本月稍早的声明，表示俄国正面看待峰会提议，目前正在考虑。

白宫23日曾说，拜登6月将参加英国举办的七大工业国集团（G7）峰会，以及布鲁塞尔（Brussels）的北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）峰会，但未表示拜登是否尝试在那趟出访中加入与蒲亭的峰会。

奥地利与芬兰已表态有兴趣主办美俄领袖峰会。

莫斯科与华府的紧张气氛自23日起降温，因俄国开始撤回在乌克兰附近演习的武装部队，纳瓦尼也停止绝食。

俄国举行军事演习，还在乌克兰北部和东部边界、克里米亚半岛（Crimea）集结大批兵力，令西方感到忧心，拜登已要求莫斯科停止这些举措。

拜登也警告俄国，纳瓦尼发动绝食要求获得适当治疗，若他死在牢里，俄国将承担后果。

© 2021 AFP