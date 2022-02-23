蒲亭愿寻求外交解决乌克兰冲突 但俄利益不容妥协

（法新社莫斯科23日电） 克里姆林宫与西方之间因乌克兰危机紧张升高之际，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科已经准备好寻求「外交解决」，但强调俄国利益不容妥协。

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蒲亭在发表纪念「祖国保卫者日」（Defender of the Fatherland Day）视讯演说时表示：「我们国家对于以直接坦率的对话寻求外交解决错综复杂的问题，总是抱持开放的态度。」

不过，蒲亭指出：「对我们而言，俄罗斯的利益、我们公民的安全，皆是不容妥协。」

蒲亭在演说中赞扬俄罗斯男性，并说他肯定俄罗斯军队的「专业」，相信他们将为俄罗斯的国家利益挺身而出。

蒲亭赞扬俄罗斯军队的战备，并表示俄国将继续发展先进武器。

蒲亭指出：「我们将继续发展先进武器系统，当中包括极音速与根据新物理定律的武器，以及扩大先进数位科技和人工智慧元素的运用。」

「这些复杂的项目实为未来武器，将大幅提高我们武装部队的作战潜力。」

西方领袖近周来相继警告，蒲亭已准备全面入侵乌克兰。

美国总统拜登（Joe Biden）22日宣布，针对俄罗斯「开始」侵略乌克兰施以最新严厉制裁，不过，他说还有时间可以避免一战。

© 2022 AFP