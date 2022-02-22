蒲亭承认乌东分离主义地区独立 法德美领袖齐声谴责

（法新社巴黎21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天决定承认乌克兰东部两个分离共和国的独立地位，法国、德国和美国等西方强权迅速回应，谴责莫斯科并呼吁实施制裁。

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以下是各国领袖针对此事的回应：

●马克宏、萧兹和拜登：俄罗斯的举动将被追究

法国总统马克宏、德国总理萧兹（Olaf Scholz）和美国总统拜登谴责蒲亭此举「明显违反」明斯克和平协议（Minsk peace agreements）。

萧兹与美、法总统通话后发表声明说，3人一致认同各界不会对（俄罗斯）「这番动作置之不理」。

●美国宣布制裁

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在推特表示，必须对蒲亭的决定做出「迅速而坚定的回应，我们将与合作伙伴协调采取适当措施」。

美国宣布对俄罗斯刚承认的两个乌东分离共和国实施金融制裁，并警告如有必要，将采取更多措施。

●联合国谴责俄罗斯「侵犯」乌克兰主权

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，俄罗斯的决定等同「侵犯乌克兰的领土完整与主权，且不符合联合国宪章（Charter of the United Nations）的原则」。

●法国要求召开联合国紧急会议

直到今天稍早仍在推动外交化解危机的法国总统马克宏（Emmanuel Macron）已要求召开联合国紧急会议，要求欧洲联盟（EU）对莫斯科实施针对性制裁。

马克宏的办公室发表声明说：「他要求联合国安全理事会召开紧急会议，并通过具针对性的欧洲制裁。」

●英国拟祭出「严厉」制裁

英国首相强生（Boris Johnson）谴责蒲亭此举是「公然侵犯乌克兰的主权和完整」。

他说，「俄罗斯入侵或侵略的第一步」将触发「非常严厉的一连串制裁」。

●德国斥莫斯科「打破其所有承诺」

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）说，莫斯科违反其在2014年签署的明斯克和平协议。

她说：「俄罗斯的决定违背了其对国际社会的所有承诺。」

●北约：俄正寻求「入侵乌克兰的藉口」

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）说，蒲亭的决定「进一步破坏了乌克兰的主权和领土完整，削弱了解决冲突的努力，且违反了俄罗斯签署的明斯克协议」。

他说：「莫斯科持续向分离主义分子提供财政和军事方面的支持，助长乌东冲突。俄罗斯还试图为再次入侵乌克兰制造藉口。」

●欧盟矢言采取统一应对措施

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特发表完全相同的声明，两人谴责蒲亭的举动「公然违反国际法」，并补充说，「欧盟和其伙伴将以团结、坚定和决心，与乌克兰一同做出回应」。

●塞尔维亚忧危机恐蔓延

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）说，担心乌克兰危机「可能会蔓延到欧洲和世界其他地区，尤其是西巴尔干半岛（Western Balkans）」。

●罗马尼亚发布旅游警示

罗马尼亚外交部要求所有在当地的公民「立刻离开乌克兰」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP