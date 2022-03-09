蒲亭挟核武自重 废核组织：核威胁之高史上仅见

（法新社日内瓦8日电） 诺贝尔和平奖获奖组织「国际废除核武运动」（ICAN）今天表示，俄罗斯总统蒲亭挟核武「勒索」国际社会，让国际社会无法干涉他对乌克兰的侵略行为。 国际废除核武运动（ICAN）执行主任费恩（Beatrice Fihn）今天受访时告诉法新社：「这是核子武器最让人害怕的时刻之一。」 40岁的瑞典人费恩表示，她从没看过核武威胁这么高的时候。

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「非常让人担心，且让人难以承受。」 俄罗斯2月24日对亲西方的乌克兰发动全面攻势，仅仅数天之后，蒲亭下令俄国「核震慑部队」进入高度戒备，引发全球警戒。 美国国家情报总监（US Director of National Intelligence）海恩斯（Avril Haines）今天在美国国会演说时，形容蒲亭的举动「极度不寻常」。她指出，「1960年代以来，我们就没看过俄国公开升高核警戒状态」。

费恩说，此举「极度危险」，「不只因为这是在全世界散布恐惧，也是想让人对协助乌克兰却步」。 她说，冷战时期各国主张大型核武军火库是作为吓阻，有助避免冲突，现在莫斯科却拿来制造冲突。 「俄罗斯利用它遂行勒索，入侵乌克兰，没人能干涉。」

© 2022 AFP