蒲亭签新法 批评人士控他想当万年总统

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（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天签署新法，将可让他再竞选两个6年任期，为他掌权至2036年铺路。批评人士指控蒲亭想当「万年总统」。

掌权20多年的蒲亭去年初提案修宪，限制未来总统只能连做两任，但他的总统任期归零重新计算。去年7月修宪公投通过，国会下议院和上议院上个月再通过法案，蒲亭今天签署生效。

蒲亭于2000年首次当选总统，2004年连任，这两任都是4年任期；2008年虽由亲信麦维德夫（Dmitry Medvedev）接掌总统，但外界多批评这是蒲亭规避连任限制的做法。麦维德夫在位期间签署新法，将总统任期延至6年，从下一任总统开始实施。

蒲亭于2012年顺利回锅当总统，并于2018年连任。

根据新法，68岁的蒲亭目前的总统任期在2024年届满后，若再连任两届到2036年，届时将高龄83岁。

此外，俄罗斯规定总统候选人必须年满35岁、长住俄国至少25年，且不得有外国公民身分或永久居留证。

批评人士指控新法会让蒲亭变成「万年总统」。他们宣称当局不该将一连串修宪案以包裹式公投，人民应有权就每项修宪案表决。

新法涵盖的修宪有一部分受到民众支持，例如加强退休金保障，但也不乏侵犯人权的规定，包括实际上禁止同性婚姻。

蒲亭也在今天签署立法，禁止侮辱二战老兵，否则可能面临最高3年有期徒刑。新法上路之前，今年2月就有法官以诽谤二战老兵为由，判决反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）有罪。

© 2021 AFP