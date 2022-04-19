蒲亭褒扬在布查滥杀的步兵旅

（法新社乌克兰利维夫18日电） 俄罗斯总统蒲亭今天发布总统令，褒扬被控在乌克兰首都基辅附近犯下暴行的俄国军队；与此同时，俄军大举攻击乌国各地，在西部城市利维夫（Lviv）造成至少7人死亡。

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俄军空袭利维夫的数小时前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）才指控在顿巴斯（Donbass）集结、似乎准备发动全面攻击的俄罗斯大军打算「摧毁」顿巴斯。

全球谴责俄国入侵乌克兰，似乎让蒲亭（Vladimir Putin）更孤注一掷。他今天签署正式总统令，赋予第64摩托步兵旅（Motor Rifle Brigade）「护卫队」（Guards）头衔，表扬他们捍卫国土与国家利益，「大无畏的英勇、韧性与勇气」。

乌克兰国防部指控这群人占领基辅市郊的布查（Bucha）时犯下战争罪，将部分居民的双手反绑在背后，接着击毙他们。

欧洲联盟（EU）今天也谴责俄国空袭利维夫后，无差别轰炸乌克兰平民。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，乌东与乌南遭到「特别严重的攻击」。官员说，俄军正在轰炸乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv），造成当地3人丧命。

© 2022 AFP