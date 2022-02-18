蒲亭要「拯救」乌克兰俄语人口 恐成侵略藉口

（法新社基辅18日电） 尽管俄罗斯总统蒲亭矢言，要替乌克兰的俄语人口对抗他们受到的「差别待遇」；但乌克兰首都基辅的俄裔驾驶教练阿塔马纽克说，他并不想要被蒲亭「拯救」。

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乌克兰有一群俄罗斯裔人口，他们许多住在东南部工业地带。自从2014年乌克兰爆发亲欧洲联盟（EU）革命运动，使得基辅脱离莫斯科掌控后，蒲亭便执迷于当地俄裔人口待遇议题。

蒲亭为了扭转北大西洋公约组织（NATO）在后苏联时代的扩张趋势，而派出10万多人大军进驻乌克兰边界附近，乌克兰俄裔民众的处境又受到更多关注。

被问到想不想被蒲亭拯救，48岁的俄裔乌克兰人阿塔马纽克（Andriy Atamanyuk）操着俄语说：「绝不。这里没有人需要被拯救，没有歧视。那完全是一派胡言。」

分析家和一些西方国家担忧，蒲亭可能利用语言议题和宣称俄裔乌克兰人受到歧视，作为对乌克兰发动全面战争的藉口。阿塔马纽克也这么认为。

他说：「那些关于语言的天方夜谭只是入侵藉口。这里完全没有蒲亭想看到的情况。」

原为苏联加盟共和国的乌克兰，在前苏联总统戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1989年拥抱民主自由时，将官方语言改为乌克兰语。2年后苏联瓦解、引发的经济混乱规模如此大，语言这类政治敏感争议在乌克兰变成相对琐碎议题，而被摆在一旁。

等到2014年3月，俄罗斯并吞原属乌克兰的克里米亚，约莫同时乌东又爆发莫斯科支持的分离主义势力叛乱，激起乌克兰人爱国热情，并再度掀起过往的裂痕争议。

当西方支持的乌克兰政府开始公布法案，要在电视上和街头推广乌克兰语；克里姆林宫也开始抱怨乌克兰俄裔人口受到基辅迫害，指控乌克兰政府是美国的傀儡、新纳粹主义分支。

蒲亭本月稍早还气冲冲指控，俄裔乌克兰人「在他们实际的原生土地上，并未被承认是原住民」。

根据乌克兰最新规定，俄语出版品必须发行乌克兰语版，且发行量和内容必须相似，但英语媒体却不受规定限制，这点格外令蒲亭不满。

蒲亭去年7月因此发表7000字论文，标题是「论俄罗斯人和乌克兰人在历史上同属一体」。几个月后，莫斯科与西方的对峙便升温。

根据论文的英文版本，蒲亭写道：「乌克兰要形成民族纯粹、对俄罗斯具侵略性的国家，后果等同使用大规模杀伤性武器对付我们。」

外界普遍将这篇论文解读为，蒲亭为何要剥夺乌克兰独立性并置于克里姆林宫统治下的决定性论点。

用俄语沟通的乌克兰资讯科技（IT）创业家暨慈善家乌特金（Yevgeniy Utkin）也担忧，任何加强推广乌克兰语的行动，都会被蒲亭利用，让俄罗斯官媒有更多理由炮轰基辅当局。

他说：「在俄罗斯的混合战争中，语言只不过是另一种子弹。有人正在我们的脑中发动资讯战。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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