蒲亭面临国际猛烈抨击 国内统治菁英仍鲜少杂音

（法新社巴黎22日电） 尽管国际社会屡次对俄罗斯入侵乌克兰表达强烈抗议，并施加前所未见制裁措施，但目前俄罗斯政治菁英阶层看似仍对总统蒲亭相当忠诚，鲜少出现杂音。

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俄军入侵乌克兰的军事行动已延续将近1个月。部分俄国艺术家和重要媒体人表态反对莫斯科发动战争，就连少数身家亿万的寡头也委婉表达意见，希望尽快恢复和平，但至今总统蒲亭的核心圈或国内政要仍未明显传出异议。

政治分析公司R.Politik创办人史塔诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）告诉法新社，目前俄国统治阶层「尚未出现分裂迹象。尽管可能存在策略上差异，但他们已达成全体共识。」

史塔诺瓦亚指出：「大家都很震惊，许多人认为这（入侵乌克兰）是个错误，但没人可以采取行动，每个人都必须专心自保。」

西方外交消息人士也说，虽然制裁已对俄罗斯经济造成毁灭性影响，但尚无迹象显示，这将转化为政治变革。

史塔诺瓦亚表示，俄国国内对入侵行动的主要批评来自激进右翼「边缘」势力，他们认为俄军入侵行动不够激进。

另一方面，伦敦大学学院（University College London）俄罗斯政治学副教授、「纳瓦尼：蒲亭的劲敌，俄罗斯的未来？」（Navalny: Putin's Nemesis, Russia's Future?）一书共同作者诺伯尔（Ben Noble）也说：「我们还没看到（俄罗斯）领导阶层公开出现重大分裂，这并不令人意外。」

他强调：「蒲亭已建立一个体系，在这个体系中，他被极度忠诚的拥护者包围。他和拥护者都相信，西方世界企图摧毁俄罗斯，可能也有人因为太害怕而不敢表达异议。」

本月16日，蒲亭针对违反克里姆林宫路线者发出令人不寒而栗警告，他称西方正「押注于第五纵队（fifth column，意指内奸）、押注于国家的叛徒」，以削弱俄罗斯国力。

事实上，目前唯一对蒲亭侵乌决定表达异议的现任或前任重要人物只有曾任克宫幕僚的前副总理，也是现任世界西洋棋总会（World Chess Federation）主席德佛柯维奇（Arkady Dvorkovich）。

他先前接受美国杂志采访时，公开表态反对战争，此后他辞去1个基金会的领导人职务。

自2013年开始担任俄国中央银行总裁的纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）先前也被拍到在克宫会议中神情沮丧，她还曾在影片中坦言，俄国经济陷入「极端」状况。

不过，蒲亭本周要求国会提名她续任，此举显然意在破除她可能辞职以抗议战争的谣言。

诺伯尔分析，许多俄国菁英阶层就像一般民众一样，对俄军入侵乌克兰感到震惊，但他们「并未参与决策过程」，且他们相信蒲亭只是计画实施「边缘策略」（Brinkmanship，意指到达战争边缘，以让对方屈服），而非真的想要入侵乌克兰。

尽管也有俄国寡头担心，入侵行动将招致损失，不过诺伯尔认为：「呼吁恢复和平是一回事，但直接批评蒲亭又是另一回事。」

© 2022 AFP