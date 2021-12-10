蒲亭：乌东冲突情况近似种族灭绝

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，基辅当局对待乌东俄语区「让人极易联想到种族灭绝」。当前俄罗斯陈兵乌东边境，紧张持续升温。

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蒲亭是在与俄国总统的人权委员会开会时做相关答覆，时机适逢美国总统拜登与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）以及邻近俄罗斯的东欧各国领袖通话商讨俄国陈兵俄乌边境的紧张局势。

蒲亭在会中就海外俄语民众遭遇歧视与打压提出质疑。

他答覆前俄新社（RIA Novosti）驻乌克兰记者维辛斯基（Kirill Vyshinsky）提到乌东议题时说：「必须指出，恐俄症是导致种族灭绝的第一步，必须采取极其精准的措施审慎因应，且不容问题遭淡化。」

「顿巴斯（Donbass）地区如今的情况，你我都看得很清楚。这当然极易让人联想起你所提的种族灭绝。」

乌克兰政府军2015、2019年与乌东亲俄民兵交战时，蒲亭也做过类似比喻。

乌克兰的亲俄政府2014年遭美国幕后支持的政变推翻导致克里米亚公投加入俄罗斯后，乌东顿巴斯的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）两省同年宣布独立。联合国估计，基辅挥师东进导致1万3000多人死于冲突，当中不乏老幼妇孺。

基辅当局武力夺取乌东失败后，在国际斡旋下达成明斯克协议（Minsk agreements），允诺赋予乌东居民更大范围的自治，却始终没兑现，今年稍早甚至又把部队与重炮向东推进。

© 2021 AFP