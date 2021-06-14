蒲会外界期望不大 专家：有峰会已是蒲亭胜利

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯总统蒲亭16 日和美国总统拜登举行首场峰会时，将不会寻求武器控制进展或取消制裁，甚或要拜登为了曾经称呼他是「刽子手」道歉。因为他已得到他想要的：这场峰会本身。

拜登（Joe Biden）一周以来与七大工业国集团（G7）、欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）的盟友会面后，将在瑞士日内瓦与蒲亭（Vladimir Putin）举行会谈，为上任后首趟重要海外出访行程画下句点。

莫斯科与华府的关系正处于数年来最紧绷状态，双方争执点有一长串，从网路攻击和干预选举，到俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭下狱，以及他的组织被认定为「极端分子团体」。

外界对这场峰会并不抱太大期望。双边官员已一再表示，两位领导人不太可能达成许多共识。

但专家指出，对蒲亭而言，拜登邀请召开峰会已经足够，显示俄罗斯受到尊重，这也是蒲亭在位20多年来一直渴求的。

伦敦大学学院（University College London）俄罗斯研究教授盖雷欧蒂（Mark Galeotti）表示：「（蒲亭）外交政策绝对重大的动力之一，是他感觉必须恢复俄罗斯在世界上应有地位，而这类活动绝对有帮助。光是有这场峰会就赢了。」

俄罗斯今年稍早在乌克兰边界附近集结数以万计部队后，拜登4月提议召开峰会。当时莫斯科官员和俄国国营媒体齐声欢呼蒲亭胜利，并将这场会面塑造为冷战以来俄罗斯一系列历史性峰会之一。

俄罗斯科学院（Russian Academy of Sciences）学者舒米林（Alexander Shumilin）表示：「这场峰会展现俄罗斯是大联盟成员之一。在克里姆林宫的人是这样看，在西方也是。」

没人预期这场峰会过程将友善，尤其拜登在上任头几个月便宣布对莫斯科祭出新制裁，还在接受记者访问时表示，他同意称蒲亭是「刽子手」的说法。

拜登已承诺与蒲亭会谈时将采取强硬态度，提及对俄罗斯的数项指控，包括由国家支持的网攻和干预选举、侵犯人权、包庇勒索软体帮派及以武力恫吓乌克兰。

美俄间的紧张情势，由近几个月两国大使各自返国和其他外交官遭到驱逐可见。俄罗斯5月也已正式将美国列为「不友善国家」。

双边关系唯一亮点，是2月时达成延长「新战略武器裁减条约」（New Start）的协议。这是美俄间仅存武器裁减协定。

蒲亭在峰会前告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News），俄罗斯与美国的关系「处于近年来最低点」，但他期盼「事业家」拜登不会像美国前总统川普（Donald Trump）那样行事冲动。拜登在担任美国副总统时，两人便已见过面。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP