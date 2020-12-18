蒲隆地前总统布约亚染疫不治 享寿71岁

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（法新社奈洛比18日电） 数名近亲家属告诉法新社，非洲小国蒲隆地的前总统布约亚（PierreBuyoya）因感染2019冠状病毒疾病（Covid-19），昨晚在法国巴黎病逝，享寿71岁。

一位要求匿名的家属透露：「布约亚总统昨天在巴黎辞世。他感染Covid-19。」另有数名亲属也证实消息。

布约亚自2012年起担任非洲联盟（African Union）派驻西非国家马利和非洲沙赫尔地区（Sahel）的特使，直到今年11月卸任。

家属表示，布约亚「9日已在（马利首都）巴马科(Bamako）送医治疗，并装上呼吸器。」

这位消息人士还说：「他昨天下午被运送往巴黎，途中他的飞机曾停留一地，于晚间抵达法国。他搭乘救护车前往巴黎医院接受治疗途中，在车上过世。」

布约亚因被控涉及1993年总统继任者遭暗杀事件，今年10月被判处无期徒刑。他当时谴责这起判决是出于政治动机，但也在11月辞去非洲联盟特使职务。

布约亚出身蒲隆地少数民族图西族（Tutsi），在1987年一场政变后首度上台执政。1993年蒲隆地首次举行总统民选，布约亚败给胡图族（Hutu）对手恩达岱（Melchior Ndadaye）。

但恩达岱仅上任4个月，便遭到强硬派图西族军人杀害，这也导致蒲隆地陷入多数胡图族和少数图西族间长年内战。布约亚后来在一场政变后再度上台担任总统，从1996年执政至2003年。（实习编译：洪筱真/核稿：张正芊）

© 2020 AFP