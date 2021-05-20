蓝源公司太空船首飞座位竞标 出价达280万美元

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 亚马逊公司创办人贝佐斯旗下航太事业蓝源公司（Blue Origin）载人太空船今夏准备升空，太空船首飞座位网路竞标，今天下午最高出价来到280万美元。

公开线上竞标阶段将于6月10日结束，蓝源公司将于6月12日举行最终即时转播线上拍卖，收益将捐给蓝源公司的慈善基金会。

蓝源公司预计7月20日从德州西部，发射新谢波德号（New Shepard）可重复使用次轨道火箭系统。

新谢波德号在没有搭载人员的情况下成功试飞15次后，这将是2000年创办的蓝源公司首度展开载人太空飞行。

在总共维持10分钟的太空旅行当中，乘客有4分钟会停留在太空与地球大气层的分界线卡门线（Karman line）以上。

火箭升空后，太空舱会与火箭推进器分离，在超过100公里高度将停留4分钟，在这个期间舱内多达6名乘客能体验零重力飞行，还可以从太空观赏地球的弧线。

第一阶段秘密竞标从5月5日开始，今天展开的第二阶段公开线上竞标，起标价140万美元。

蓝源公司发言人表示，本次拍卖有来自136国超过5200位竞标者参与。

© 2021 AFP