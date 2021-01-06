蓬佩奥批欧中投资协定薄弱

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（法新社华盛顿5日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在今天公布的专访中批评欧洲联盟（EU）与中国的投资协定「薄弱」，他并警告，此项协定无法防范北京构成的风险。

蓬佩奥告诉投资者鲁班斯坦（David Rubenstein）主持的彭博电视（Bloomberg Television）节目：「这是一项薄弱的协议，不能保护欧洲工作者免遭中国共产党掠食。」

这是即将卸任的川普政府首次公开批评欧中投资协定，不过总统当选人拜登（Joe Biden）的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）上月已经呼吁，就「我们针对中国经济作为的共同疑虑」，与欧洲盟邦进行「提早磋商」。

向来不掩饰对中国批评的蓬佩奥并未敦促欧盟废除协议，但他挑明地说，美国对类似的东西毫无兴趣。

「我们太关心我们的劳工、我们的人民、我们的制造业、我们的智慧财产了，签订薄弱的协议会让中国继续从事不公平、不平等、不平衡且不互惠的活动。」

历经7年协商，欧盟与中国去年12月30日终于原则上敲定欧中全面投资协定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）。欧洲人希望这项协定能为欧洲企业打开庞大的中国市场，为受疫情影响委靡不振的经济注入强心针。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP