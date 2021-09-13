薛哲入主3000K俱乐部 史上第19人

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（法新社洛杉矶12日电） MLB道奇的薛哲今天成为史上第19个夺下生涯3000次三振的选手，道奇在他带领下，以8比0击败教士。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇今天主场迎战圣地牙哥教士，37岁的道奇先发投手薛哲（Max Scherzer）在5局下半1出局，对何斯默（Eric Hosmer）投到满球数后，以一记变速球三振对方，除抓下那个半局第2个出局数，生涯夺三振次数也站上3000大关。

薛哲加入前队友韦兰德（Justin Verlander） 的行列，成为现役球员中唯二达到3000次夺三振里程碑的投手。

薛哲今天前6局只花66球就解决当时他所面对的所有打者，其中包括在第2局仅用9球，让那个半局3名打者都被他3球三振，投出生涯第3次的「完美一局」。

薛哲一路投到8局下半1出局时，还保有完全比赛的机会，但何斯默将薛哲的变速球打到右外野警戒区，速度飞快的道奇外野手贝兹（Mookie Betts）也无法接到那球，让球落地形成二垒安打。

薛哲说：「很难去形容我心中的激动。」薛哲是在7月30日被华盛顿国民交易到道奇，今天在被他称为「家」的道奇主场，他的太太、孩子和双亲都在球场为他缔造三振数里程碑庆贺。

3度赛扬奖（Cy Young Award）得主薛哲，如今有机会第4次获得这项投手最高荣誉，因为在换穿道奇战袍后，薛哲先发8场，投51局，送出71次三振，战绩6胜0败，防御率低到只有0.88。

截至目前为止，薛哲本季的防御率为2.17，在MLB排名第1，在他之后的是密尔瓦基酿酒人防御率2.25的柏尼斯（Corbin Burnes），以及他道奇的队友、防御率2.32的毕勒（Walker Buehler）。

© 2021 AFP