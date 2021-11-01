藉COP26重返气候谈判 美国盼激起全球抗变迁雄心

（法新社格拉斯哥1日电） 美国官员今天表示，美国要重返领导世界对抗气候变迁，总统拜登将利用联合国气候峰会激励伙伴，目标是「离开格拉斯哥时，大力提升全球雄心」。

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联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）于苏格兰格拉哥斯（Glasgow）登场，会议旨在寻求维持巴黎气候协定（Paris Agreement）中，各国同意将全球气温升幅尽可能控制在工业革命前水准摄氏1.5度的目标。

拜登预计今天在COP26会议上发言，并参加明天的峰会。

美国气候特使凯瑞（John Kerry）在拜登抵达COP26前告诉记者，美国的目标是在峰会中，大力提升全球应对气候议题的雄心，并使达成巴黎气候协定控制升温目标，更加步上正轨。

他并表示，出席为期两周峰会的美国代表团阵容「非常强大」，包含10名部会首长和超过50名国会议员。

白宫气候顾问麦卡锡（Gina McCarthy）则表示，世人将在峰会中看见拜登和官员传递「美国重返谈判桌，希望团结世界应对气候危机」的讯息。

法新社报导，各国在日前于罗马举行的20国集团（G20）峰会中，对达成控制气温升幅目标该采取的行动相当冷淡，恐使COP26出师不利；凯瑞反驳称道，占全球GDP达65%的国家都致力于此目标。

凯瑞说，拜登9个月前刚上任时，「仅有2或3个（国家）实体，非常少数，努力朝向维持摄氏1.5度（目标）迈进」。

他并称昨天在G20峰会上达成共识，将终止资助新建碳排量高的外国煤电厂是「重大突破」。

此外，针对拜登近期施压石油业增产以应对能源价格飙涨，凯瑞护航称此举是暂时性因应措施，与广泛气候目标没有冲突。

© 2021 AFP