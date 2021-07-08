藐视法庭罪被判15个月 前南非总统朱玛向监狱报到

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（法新社约翰尼斯堡7日电） 前南非总统朱玛（Jacob Zuma）所属的基金会表示，朱玛今天晚间向监狱报到，将因藐视法庭罪入狱服刑15个月。

基金会推文说：「（前）总统朱玛决定遵守服刑的命令，他已经前往瓜祖鲁那他省（KwaZulu-NatalProvince）的监狱报到」。

南非宪法法院6月29日做出历史性裁决，以朱玛拒绝出庭接受贪腐调查、藐视法庭为由，判他15个月徒刑，并下令5天内主动到案。

警方今天稍早警告，除非这个最高法院有其它裁定，否则他们将在午夜期限前，逮捕朱玛。

据信载着朱玛的车队在期限届满前约40分钟，驶离他的家园。

到了最后关头，朱玛仍不愿放弃寻求所有可能的法律途径以取消或减轻对他的判决，并拒绝遵守法院命令，在4日前报到入监。根据判决，假如朱玛拒绝报到，警方将有3天时间进行逮捕行动。

朱玛今天稍早在信中，向法院请求暂缓11小时处刑。

79岁的朱玛在2009年至2018年担任南非总统，被控在近9年任期间掠夺国库，相关指控涉及1990年代价值50亿美元（约新台币1395亿2550万元）的军火交易。他面临16项腐败、敲诈勒索、诈欺和洗钱罪名，以及共接受783笔非法付款的指控。

2018年2月朱玛在所属执政党非洲民族议会（ANC）的严厉要求以及舆论声浪下，黯然辞去总统，由当时的副总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）接任总统。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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