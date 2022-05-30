虎鲸受困塞纳河 引回大海计画失败将实施安乐死

（法新社法国勒恩29日电） 法国地方当局今天表示，一头虎鲸（orca）数周前意外游进塞纳河并受困在此，在引导它重回大海的计画失败后，由于这头虎鲸「患上绝症且极度痛苦」，专家决定将其安乐死。

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这头虎鲸出现在大名鼎鼎、流经巴黎的塞纳河（River Seine）中，让人惊讶不已。在与海洋哺乳动物专家在内的国内外科学家会面后，地方当局周末动用声纳技术，试图以无人机发出虎鲸声音，企图将它引回大海。

虎鲸又称杀手鲸或逆戟鲸，这头4公尺长的雄性虎鲸本月16日首度在诺曼第（Normandy）地区港市勒哈佛（Le Havre）和宏福勒（Honfleur）之间的塞纳河口被发现，随后向上游了数十英里抵达巴黎西北的城市卢恩（Rouen）。

地方当局在声明中说：「专家小组一致认为，唯一可行的解决方案是对这头动物实施安乐死。」

法新社和路透社报导，在救援行动中，这头虎鲸「缺乏警觉性、对声音刺激的反应不一致、状态不稳定且迷失方向」。

声明说，「录音显示，它发出类似于呼救的痛苦哀鸣」，这头虎鲸的健康似乎正处于「危急状态」。

「试图将这头虎鲸引回大海的计画失败了，为了避免增加它的压力，（专家小组）晚间决定停止干预行动。」

科学家们检视救援行动相关照片和数据后得出结论，这头虎鲸似乎患上白霉菌症（mucormycosis），这是一种在海洋哺乳动物中愈来愈常见的真菌感染，患上此疾会替它们带来极大痛苦。

地方当局说，感染这种真菌后，会从皮肤扩散到心脏、肺和大脑，这可以解释为何这头虎鲸会迷失方向。地方当局还说，患病的虎鲸可能正遭受极大痛苦。

替这头虎鲸执行安乐死的准备工作正在进行中，以避免让这头鲸鱼承受更多痛苦或危及公众，但当局没有详细说明将如何或在何处进行安乐死。

虎鲸虽被类归为海豚科，但在英吉利海峡只会偶尔现踪，实际上是相当罕见，更不用说是在河流中。

专家小组一致认为，对这头虎鲸实施安乐死以结束其痛苦，是唯一可能的解决方案，也可对其患有的疾病展开进一步分析。

© 2022 AFP