虐猫惹众怒 英超球星祖玛遭球队开罚

（法新社伦敦9日电） 英超球队西汉姆联今天以「可以开罚的最大金额」惩处不当对待宠物猫的球员祖玛，慈善组织「皇家爱护动物协会」（RSPCA）表示，已将这位法国籍球员的两只宠物猫接来照顾。

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27岁的祖玛（Kurt Zouma）昨天在英超（Premier League）西汉姆联（West Ham）对瓦特福（Watford）的比赛还有上场。

法新社与英国「太阳报」（The Sun）报导，一段拍到祖玛狠摔、痛踢、掌掴宠物猫的影片在网路传开后，谴责声音如排山倒海而来。

「皇家爱护动物协会」形容这段影片「让人义愤填膺」，与警方合作的同时也将主动调查。

此事在爱护动物闻名的英国引起群情激愤，近20万人在网路连署要求检方起诉。

西汉姆联队今天再发声明，指祖玛正遵守「皇家爱护动物协会」要求，包括把两只猫交给该机构评估，「寇特（祖玛）非常懊悔，他和球队全员一样，完全知道此事引发多大的风波，也完全了解采取行动的必要性」。 「除了皇家爱护动物协会的调查，以及确定结果后更进一步的罚则之外，西汉姆联可以证实，由于祖玛在流传的影片中做出那些行为，球队已经以可以开罚的最大金额祭出处罚。」 「这名球员立刻接受罚款，并希望款项捐给动物慈善团体。」 媒体报导，罚款约为25万英镑（约新台币964万元）。一般英超球员合约允许最高两周薪水的罚款。

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