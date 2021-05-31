虫虫危机变商机 中东商人将超级蠕虫变身超级食物

广告 继续浏览后续

（法新社科威特市31日电） 科威特商人布巴斯（Jassem Buabbas）多年来繁殖饲养动物饲料「超级蠕虫」（superworms），希望这种「生物」有朝一日出现在波斯湾地区民众的餐盘里。

在科威特市郊一个不见天日的小房间内，布巴斯把以富含蛋白质闻名拟步行虫（darkling beetle）幼虫，放在透明箱里，以麸皮和玉米粉当它们的床。

成虫则放进另一个箱子里，准备繁殖交配。

布巴斯告诉法新社：「我的愿望就是这些虫可以顺利成为人类的替代食物来源。」

全球各地普遍有食用昆虫的习惯，预估约有1000种昆虫会出现在非洲、亚洲和拉丁美洲约2亿人的晚餐餐盘内。

除了传统饮食外，随着可食用昆虫逐渐被推广成日常摄取蛋白质的永续替代来源，蟋蟀义大利面、黄粉虫奶昔已成为若干世界之都的最新美食趋势。

部分波斯湾国家有食用干糙烤过蝗虫的传统。对某些人来说，蝗虫是美食，但在现代，大啖蝗虫已经没有那么受欢迎。

虽然在鸟类、鱼类、两栖类和爬虫类动物饲主中，「超级蠕虫」需求殷切，但在科威特，「超级蠕虫」还未获当局批准可以食用。布巴斯满怀希望人们愿意尝试。

布巴斯在等待科威特当局审查批准的同时，也忙着研发食谱。

布巴斯表示：「目前，我已研发出三种酱料，我的同事已经试过，也喜欢这些酱料。」

相关法规也努力赶上食用昆虫的趋势，欧洲联盟执行委员会（ European Commission）今年5月批准干燥黄粉虫可供人类食用，同时表示这些昆虫食用安全无虞。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP