「蜘蛛人：无家日」后劲十足 北美票房重登第1

（法新社洛杉矶23日电） 业界今天的数据显示，「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）周末不但重拾北美票房一哥头衔，在美加吸金约1410万美元。

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周末排名第2的是派拉蒙「惊声尖叫」（Scream），21至23日期间「吓」出1240万美元成绩。这部恐怖系列最新章，请回1996年同名原版电影的元老卡司妮芙坎贝儿（Neve Campbell）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）和大卫阿奎特（David Arquette）演出。

排名第3的是环球动画音乐剧「欢乐好声音2」（Sing 2），收入570万美元。第4名同样是环球作品，宗教浪漫剧情片「谁可以这样爱我」（Redeeming Love），进帐370万美元。

排第5的是谍报动作喜剧片「金牌特务：金士曼起源」（The King's Man），吸金180万美元。

排名第6至第10的电影依序为：「355：谍影特攻」（The 355），160万美元；「美国失败者」（American Underdog），120万美元；「日月人鱼」（The King's Daughter），75万美元；「西城故事」（West Side Story）69.8万美元；「甘草糖披萨」（Licorice Pizza），68.3万美元。

© 2022 AFP