「蜘蛛人：无家日」吓吓叫 票房写疫情时代新页

（法新社洛杉矶27日电） 「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）于耶诞周末期间，成为COVID-19（2019冠状病毒疾病）年代以来首部跨进10亿美元票房俱乐部的电影，并蝉联北美票房冠军宝座。

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据追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据，「蜘蛛人：无家日」在美加进帐4亿6730万美元，国际市场海捞5亿8700万美元，上映12天总票房一如分析师事前预测，突破10亿美元里程碑。

索尼出品的「蜘蛛人」最新章于耶诞节3天假期期间北美进帐约8150万美元，续当美加票房霸主。

本周北美票房亚军是环球出品的「欢乐好声音2」（Sing 2），成绩约2380万美元。而基努李维（Keanu Reeves）的「骇客任务：复活」（The Matrix Resurrections）成绩不如预期，以1200万美元排第3。

「金牌特务」前传「金牌特务：金士曼起源」（The King's Man）排第4，票房640万美元。

据真人真事改编的「美国草根」（American Underdog，暂译），开映第一个周末有约620万美元票房，排名第5。

排名第6至第10的电影依序为：「西城故事」（West Side Story），280万美元；「甘草糖披萨」（Licorice Pizza），230万美元；「对不起，来不及陪你长大」（A Journal for Jordan，暂译）220万美元；「魔法满屋」 （Encanto），200万美元；「83」（83，暂译），180万美元。

© 2021 AFP