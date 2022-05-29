蜱虫传播致死率高 克里米亚刚果热伊拉克病例飙

（法新社伊拉克纳西里耶28日电） 蜱虫（tick）传播的「克里米亚刚果出血热」（Crimean―Congo hemorrhagic fever）在伊拉克病例飙升，卫生工作者今天在疫情最严重的地区锁定蜱虫进行消毒。 卫生工作人员穿着全套防护衣的景象，最近常在伊拉克乡间看到，因为克里米亚刚果出血热从动物传到了人类身上，在伊拉克蔓延。

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根据世界卫生组织（Word Health Organization），今年伊拉克已有111起克里米亚刚果出血热病例，其中19人死亡。 这种病毒没有疫苗可预防，发病可能非常迅速，会导致体内和体外严重出血，尤其是鼻子流血。根据医护人员，克里米亚刚果出血热死亡率最高可达2/5。 济加尔省（Dhi Qar）卫生官员韩托奇（Haidar Hantouche）表示：「记录到的病例数前所未见。」 济加尔省位于伊拉克南部的贫穷农业区，全国近半克里米亚刚果出血热病例出现在这里。 韩托奇表示，前几年的病例数一只手的手指就可以数完。 克里米亚刚果出血热是由蜱虫传播，宿主包括水牛、牛、山羊和绵羊等动物，而这些动物在济加尔省的农场都很常见。 在布加里村（Al-Bujari），卫生人员正在消毒民宅旁畜舍里的动物。他们戴着面罩、护目镜，身穿全套防护衣，在1头母牛及其2头小牛的身体上喷洒消毒剂。

卫生人员把从这头母牛身上掉落的蜱虫拿给记者看，接着放进容器内。 世界卫生组织表示：「克里米亚刚果出血热是人畜共通传染病，动物被带原蜱虫叮咬而感染，人也会经由蜱虫叮咬而感染，或在宰杀动物时或之后因接触到染病动物的血液或身体组织而感染。」 今年伊拉克病例飙升惊动高层，因为单是今年感染的病例，就超过1979年伊拉克出现首例以来的43年总数。 2021年济加尔省只出现16例，其中7人死亡；但今年迄今就已出现43例，其中8人死亡。

© 2022 AFP