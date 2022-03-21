蝙蝠侠雄霸冠军宝座 北美上映3周票房破3亿美元

（法新社洛杉矶20日电） 「蝙蝠侠」（The Batman）一登顶就不肯下来了；追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，这部片蝉联周末票房冠军进帐约3680万美元，海外表现也强劲。

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英国男星罗伯派汀森（Robert Pattinson）主演的这部超级英雄片，美加上映3周总票房已破3亿美元大关，海外表现则翻倍来到5.98亿美元。

18至20日期间的票房亚军是「剧场版咒术回战 0」（Jujutsu Kaisen 0），北美票房1770万美元。影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说，这样的表现对难得北美上映的日式动画片来说，堪称「了不起的开片成绩」。

第3名是汤姆霍兰德（Tom Holland）主演的「秘境探险」（Uncharted），收入800万美元。

第4名是新上映、片名很简洁的「X」，进帐440万美元。尽管金额差强人意，葛罗斯说，「恐怖片成本不高」，在影评还不错情况下，「X 应该可以收回成本、赚个几块钱」。

第5名是查宁塔图（Channing Tatum）领衔演出的公路电影「逍遥上路」（Dog），收入410万美元。 第6至第10名的电影依序为：「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home），320万美元；「尼罗河谋杀案」（Death on the Nile），170万美元；「誓不低头」（The Outfit，暂译）150万美元；「克什米尔档案」（The Kashmir Files，暂译）150万美元；「欢乐好声音2」（Sing 2），150万美元。

© 2022 AFP