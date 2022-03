蝙蝠侠雄霸冠军宝座 北美上映3周票房破3亿美元

(法新社洛杉矶20日电) 「蝙蝠侠」(The Batman)一登顶就不肯下来了;追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,这部片蝉联周末票房冠军进帐约3680万美元,海外表现也强劲。

英国男星罗伯派汀森(Robert Pattinson)主演的这部超级英雄片,美加上映3周总票房已破3亿美元大关,海外表现则翻倍来到5.98亿美元。

18至20日期间的票房亚军是「剧场版咒术回战 0」(Jujutsu Kaisen 0),北美票房1770万美元。影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)说,这样的表现对难得北美上映的日式动画片来说,堪称「了不起的开片成绩」。

第3名是汤姆霍兰德(Tom Holland)主演的「秘境探险」(Uncharted),收入800万美元。

第4名是新上映、片名很简洁的「X」,进帐440万美元。尽管金额差强人意,葛罗斯说,「恐怖片成本不高」,在影评还不错情况下,「X 应该可以收回成本、赚个几块钱」。

第5名是查宁塔图(Channing Tatum)领衔演出的公路电影「逍遥上路」(Dog),收入410万美元。 第6至第10名的电影依序为:「蜘蛛人:无家日」(Spider-Man: No Way Home),320万美元;「尼罗河谋杀案」(Death on the Nile),170万美元;「誓不低头」(The Outfit,暂译)150万美元;「克什米尔档案」(The Kashmir Files,暂译)150万美元;「欢乐好声音2」(Sing 2),150万美元。

© 2022 AFP