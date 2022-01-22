行政令草稿曝光 川普曾想命国防部长没收投票机

（法新社华盛顿21日电） 美国政治新闻机构Politco今天揭露，美国前总统川普（Donald Trump）在2020年败选数周后，白宫曾起草一份行政命令，指示国防部长没收投票机，不过川普最后没有签署。

广告 继续浏览后续

法新社报导，这份由美国国家档案局（National Archives）交出、并由Politico取得的爆炸性文件凸显出，川普可能不惜违反选民意志，采取极端措施以保住权力。

这项行政命令署明日期为2020年12月16日，企图指派一名专案律师，对任何舞弊指控提出诉讼。不过川普最后没有签署。

这是众院调查2021年国会遇袭案特别委员会接获的750多份档案之一，在此之前，川普为阻止这些档案公布而提起的上诉遭到最高法院驳回。

这份长达3页的行政命令说：「下令国防部长没收、收集、保存、分析所有必须扣押的投票机器、设备、电子储存资讯以及物证纪录，立即生效。」

命令中重提许多关于骇客入侵投票机但已证明不实的阴谋论，出自川普人马的散布，包括右翼律师鲍尔（Sidney Powell），如今都成为国会调查人员锁定的对象。

在川普败选后数周期间，鲍尔和纽约前市长朱利安尼（Rudy Giuliani）曾发起行动，试图透过法院推翻某些关键摇摆州的选举结果，但未如愿。

白宫前幕僚长梅多斯（Mark Meadows）去年交给特别委员会一份报告，概述一项让川普留任总统的阴谋，其构想是让美国法警扣押选票，以便在50州进行人工验票。上述行政命令与此有相似之处。

今天曝光的这项行政命令，特别强调乔治亚州使用的多明尼恩公司（Dominion）所制造触控式投票机大有问题，声称投票机被刻意设计成能进行「全面诈欺」。但后来乔治亚州经人工和机器验票证实，拜登胜选。

© 2022 AFP