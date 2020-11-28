衣索比亚内乱恐扩散 邻国厄利垂亚遭池殃

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（法新社阿迪斯阿贝巴27日电） 非洲国家厄利垂亚首都阿斯马拉（Asmara）今天遭叛离的衣索比亚泰格瑞省袭击，令人担心衣索比亚内乱向外扩散。与此同时，衣索比亚总理阿比仍拒绝与泰格瑞一方对话。

衣索比亚与境内北部的泰格瑞省（Tigray）爆发冲突迄今已3周，国际危机组织（International Crisis Group）今天表示，这波战事已造成数以千计人丧命，包括许多平民和安全部队人员。

4名地方外交人员告诉法新社，至少有一支火箭今晚从泰格瑞省朝厄利垂亚发射。

阿比（Abiy Ahmed）去年获颁诺贝尔和平奖，他昨天宣布，针对泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front）的领袖们进入「第3阶段、也是最终阶段」的行动。

全球密切关注泰格瑞省首府马凯勒（Mekele）约50 万居民的命运；衣索比亚军方表示，已在攻击前包围了这座城市。

各国领袖及人权组织都警告，这种攻击行动可能违反战争规范，要求紧急调解。

梵蒂冈发言人布鲁尼（Matteo Bruni）今天说，教宗方济各（Pope Francis）也很担心战事加剧，造成更多伤亡及流离。

泰格瑞人民解放阵线是衣索比亚的一个左翼政党，成立于1975年，总部位于泰格瑞省，在阿比于2018年上任之前，泰格瑞人民解放阵线叱吒衣索比亚政坛将近30 年。

衣索比亚中央政府与这个政党冲突数月，阿比于11 月4日宣布对泰格瑞省采取军事行动。他不仅拒绝谈判，还认为外界呼吁对话是干预衣索比亚内部事务。

阿比今天在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴与非洲联盟（African Union）派来协调的3名非洲国家卸任领袖会面，包括莫三比克的齐沙诺（Joaquim Chissano）、赖比瑞亚的瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、南非的莫特兰德（Kgalema Motlanthe）。

会后，阿比发布声明表示，他很感谢「这个举动…及此举对非洲问题以非洲方式解决的原则所展现的坚定承诺」。

不过，他的办公室仍在声明中表示，衣索比亚政府「肩负宪法赋予的责任，要在这个地区及全国落实法治，否则会助长有错不罚的文化，对国家存续造成毁灭性的代价」。

© 2020 AFP