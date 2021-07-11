衣索比亚北部战事未歇 执政党国会选举大胜

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（法新社阿迪斯阿贝巴10日电） 尽管北部泰格瑞省（Tigray）的战事未歇，10日最新开票结果显示，衣索比亚执政党取得国会绝大多数席次，总理阿比（Abiy Ahmed）赢得5年新任期。

阿比称这是一场「历史性」选举，这也是衣索比亚经历多年反政府示威后，阿比于2018年上台以来首场选举考验。

身为2019年诺贝尔和平奖得主的阿比希望这次胜选，能够让他进行经济与政治改革，以及发动军事行动师出有名。

然而，这次选举在泰格瑞省战火飘摇中进行，让阿比的国际声誉受损，也令人忧心饥荒蔓延。

根据衣索比亚选委会公布的开票结果，阿比的繁荣党（Prosperity Party）在选出的436个国会议席中赢得410席，但有10个选区将要重选。

这项结果代表反对党与独立参选的候选人仅夺得极少席次。

阿比在推特（Twitter）发表声明，称这是一场有史以来最具多元性的选举，并表示：「本党很高兴能被人民意志选出，治理这个国家。」

衣索比亚这次大选曾两度延期，第一次是因为2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，第二次则是当局希望有更多时间来准备选举。

尽管如此，由于种族暴力或物流问题，衣索比亚的547选区中有1/5未能举行选举，其中许多选区将于9月6 日举行第二梯次选举。

但泰格瑞省的选举日期尚未定案，当地情势仍旧险峻，分析家指出部分地区仍可能爆发进一步战事。多名世界领导人谴责「围城」会阻碍成千上万迫切等待救援的饥荒灾民取得资源。

世界粮食计画署（World Food Programme）10日表示，将要运送50辆卡车物资前往泰格瑞省，但尚不清楚何时抵达。

© 2021 AFP