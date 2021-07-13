衣索比亚北部战事 联合国吁厄利垂亚部队确实撤军

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（法新社日内瓦13日电） 联合国人权理事会今天呼吁在衣索比亚北部泰格瑞省（Tigray）的战事立刻终结，并要厄利垂亚部队迅速、确实地撤军。

联合国人权理事会通过欧洲联盟提出的决议案，案文赞许衣索比亚政府上个月宣布单方面停火，以及同意参与针对泰格瑞省现状的联合调查。

不过，决议案也对泰格瑞省地区近几个月频传的惨案表达深刻关切，包括许多平民惨遭杀害，以及性暴力犯罪猖獗。

文中特别关切厄利垂亚部队据传参与多起惨案，包括违反国际法，「加剧冲突升高」。

去年11月，衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）派兵攻击泰格瑞省前执政党「泰格瑞人民解放阵线」（Tigray People's Liberation Front, TPLF），指控TPLF攻击泰格瑞省的政府军基地。

阿比因为解决衣索比亚与邻国厄利垂亚间的边界冲突，在2019年获得诺贝尔和平奖。

经过8个月血腥冲突，泰格瑞防卫队（Tigray Defence Forces, TDF）上个月攻下泰格瑞省绝大部分地区，并夺取首府马凯勒（Mekele）。

长达数个月的战事造成数千名平民身亡，联合国并表示，有数以万计民众正处于饥荒的边缘。

© 2021 AFP