衣索比亚叛军夺回泰格瑞省首府 矢言赶走敌人

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（法新社阿迪斯阿贝巴29日电） 衣索比亚北部叛军昨日成功夺回泰格瑞省首府马凯勒，政府军随即宣布「单方面停火」，不过叛军领袖矢言将会把「敌人」彻底赶出该地区。

去年11月，泰格瑞省（Tigray）前执政党「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）突袭政府军在当地的基地后，衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）派兵反击，当时他还扬言很快就能「敉平内乱」。

经过近8个月交战后，泰格瑞防卫队（Tigray Defence Forces, TDF）28日攻下该省首府马凯勒（Mekelle），并在街头大肆庆祝。阿比政府随即宣布「单方面停火」。

阿比当局表示，停火将延续至当前的「耕作季节」结束，以促进农业生产和援助物资配送，并让叛军「重返和平道路」。

泰格瑞省战前政府则发布声明赞扬防卫队，并称已完全控制马凯勒，「政府与泰格瑞部队将会继续执行所有必要任务，保障人民的生命安全」，同时呼吁民众与部队「更加努力奋战，直到我们的敌人完全撤离泰格瑞为止」。

衣索比亚爆发内战迄今，已造成数千平民死亡、35 万人陷入饥荒、逾200万人流离失所。

联合国秘书长古特瑞斯28日表示，他已与阿比通话，「对双方将有效停止敌对行动抱持希望」。由于中国、俄罗斯以及许多非洲和其他区域国家认为这场冲突属于衣索比亚内部事务，联合国安理会迄今尚未就此举行公开会议。

© 2021 AFP