衣索比亚叛军称将攻陷首都 美派特使斡旋

（法新社阿迪斯阿贝巴3日电） 衣索比亚叛军组织今天告诉法新社，首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）将于「慢则数月、快则数周」内沦陷。华府宣布，将派遣一名特使前往衣索比亚主持谈判。

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叛军组织「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）与总理阿比（Abiy Ahmed）政府激战已1年，最近几天与盟友「奥罗莫解放组织」（Oromo Liberation Army）共同声称，在攫取领土上大有斩获。

随着战事拖延，屠杀、大规模性侵与饥荒危机频传。联合国人权事务官员今天谴责极端暴行。联合国与衣索比亚先前提出联合报告，警告各方可能犯下「违反人道罪」。

美国国务院表示，本周将派遣非洲之角（Horn of Africa）特使费特曼（Jeffrey Feltman）前往衣索比亚。

国务院说，费特曼将于4日和5日主持谈判，敦促「所有衣索比亚人，致力透过对话实现和平、化解不满」。

奥罗莫解放组织发言人塔比（Odaa Tarbii）今天稍早表示，组织目的是推翻阿比政府，并称他的下台「已成定局」。

塔比说：「如果依照目前轨迹发展，那么我们谈论的是几个月、甚至几周内的问题。」

衣索比亚昨天宣布全国进入紧急状态，并命令首都居民起身保卫社区。

阿比呼吁民众支持政府在战事上的努力，并指控叛乱分子试图将衣索比亚变成利比亚和叙利亚。首都焦虑的居民表示支持政府。

一名当地居民说：「（叛军组织）他们是衣索比亚的敌人，必须被铲除，而要达成目标，需要所有人配合国家紧急状态。」

根据联合国，衣索比亚不断升高的冲突已夺走成千上万人命，也造成数十万人被迫陷入类似饥荒的困境，引发国际社会关注。

© 2021 AFP