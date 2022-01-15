衣索比亚战事两周酿平民108死 粮食救援近停摆

（法新社日内瓦14日电） 联合国今天表示自新年以来，在衣索比亚北部泰格瑞（Tigray）战乱地区至少有108名平民在连串空袭中丧生。

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法新社报导，联合国并警告随他们在当地粮食配送作业濒于停摆边缘，泰格瑞地区人道灾难正浮现。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特（Twitter）说：「我恳请各方：终止各种形式的战斗；所有亟待人道救助的民众，都必须尽快得到救援。」

2020年11月衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）指控割据当地的「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）攻击政府军营，并派军前往泰格瑞地区进剿后，从此衣索比亚北部陷入战乱。

联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）表示，据报自新年以来，泰格瑞地区至少平民108人丧命、75人受伤，据信这是政府军空军部队空袭所造成。

与此同时，联合国世界粮食计划署（World Food Programme，WFP）表示，他们对此区的粮食配送作业已降至新低。因战事升高，自去年12月中以来粮食计划署就没有车队可抵泰格瑞首府默克莱（Mekele）。

粮食计划署发言人费里（Tomson Phiri）说：「没有食物、没有燃料，我们正濒于人道大灾难边缘。」他说经过14个月来的战乱，衣索比亚北部亟待粮食援助的人数比以往任何时候都多。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

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