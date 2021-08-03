衣索比亚战事传屠杀 目击者称多具尸体冲上河岸

广告 继续浏览后续

（法新社苏丹喀土穆2日电） 衣索比亚北部泰格瑞省（Tigray）战事连月未歇，邻国苏丹东部一座小镇居民今天说，最近几天，他们在与泰格瑞省的交界上看到多具尸体被冲上河岸。

苏丹卡萨拉州（Kassala）Wad al-Hilou小镇居民说，这些无名尸自7月31日就浮在塞提特河（Setit River）上。这条河流经泰格瑞省，衣索比亚人称之为特克泽河（Tekeze River）。

一名不愿具名的目击者今天接受法新社电话访问时说：「我今天看到的尸体都有伤，手都被绑住。」

衣索比亚籍医师特沃多罗斯（Tefera Tewodoros）任职于苏丹边境上的哈姆达伊特（Hamdayit）中继难民营，他说，单在今天，他就看到河边有9具男女尸体。

他表示，他在7月31日和8月1日看到28具尸体，「多数是身上不同部位有枪伤的男性」。当地一名渔夫说，他也看到河岸上有尸体。

有一些显示尸体被冲上河岸的图片在网路上流传，目前无法确认真实性。

衣索比亚政府今天表示，有关泰格瑞省西部胡梅拉镇（Humera）发生屠杀的报导是「假」新闻，是「宣传工利用变造照片、展示图像」所刻意散播的假消息。

特克泽河流经的地点也包括胡梅拉镇。

去年11月，衣索比亚联邦军队与掌控泰格瑞省的政党「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）交战。总理阿比（Abiy Ahmed）说，政府挥军当地是为了因应TPLF对联邦军营发动的袭击。

这场战事已造成数以千计人丧命，数以万计人逃往邻近的苏丹。

© 2021 AFP